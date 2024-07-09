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Дешам про 1:2 с Испанией: «Франция билась до конца, несмотря на ограничения. Многие наши игроки были в сложном положении, был доступен не весь атакующий арсенал»

Дешам про 1:2 с Испанией: «Франция билась до конца, несмотря на ограничения. Многие наши игроки были в сложном положении, был доступен не весь атакующий арсенал»

«Мы встречались с очень хорошей испанской командой, которая подтвердила все то, что делала раньше. Есть определенные вещи, которые мы могли бы делать лучше, играя против соперника, который много владел мячом.

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