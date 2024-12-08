Продукты – друзья и враги иммунной системы

В последние два года вопрос крепкой иммунной системы приобрёл заметную актуальность. Но и без пандемии именно исправно работающий иммунитет помогает нам бороться с гриппом, простудой и тысячами других мелких вирусов, атакующих нас 24 часа в сутки в любое время года.