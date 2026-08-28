Лаеш районында пилотсыз технологияләр буенча Рәис Кубогына ярышлар башланды

Татарстанның Лаеш районында пилотсыз технологияләр буенча Рәис Кубогына ярышлар старт алды. Ярышлар җирдә, һавада һәм суда пилотсыз очкычлар белән идарә итү осталарын берләштерде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым