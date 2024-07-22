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Мастерская Театральных Ремёсел Андрея Щукина поставила в «Парке Яуза» музыкальную комедию Quasi Una Fantasia

Мастерская Театральных Ремёсел Андрея Щукина поставила в «Парке Яуза» музыкальную комедию Quasi Una Fantasia

Александр Сапронов выразил благодарность актерам и режиссеру Известный российский режиссёр, художественный руководитель Мастерской Театральных Ремёсел Андрей Щукин откликнулся на приглашение директора ГАУ «Парк Яуза» Александра Сапронова и собрал москвичей на популярный музыкальный спектакль Quasi Una Fantasia.

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