Мастерская Театральных Ремёсел Андрея Щукина поставила в «Парке Яуза» музыкальную комедию Quasi Una Fantasia

Александр Сапронов выразил благодарность актерам и режиссеру Известный российский режиссёр, художественный руководитель Мастерской Театральных Ремёсел Андрей Щукин откликнулся на приглашение директора ГАУ «Парк Яуза» Александра Сапронова и собрал москвичей на популярный музыкальный спектакль Quasi Una Fantasia.
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