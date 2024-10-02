Артем Жога: линия фронта находится там, где мы нужны своей Родине

Участник программы «Время героев» Артем Жога, которого президент России Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе (УрФО), пообещал оправдать оказанное ему доверие.
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