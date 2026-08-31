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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ларионов о СКА: «Здесь требования немножко другие, чем в иных командах»

Игорь Ларионов высказался о подписании Василия Атанасова. – Обмен Василия Атанасова: пришлось за него отдать Матвея Полякова, который, наверное, был одним из самых ярких и сильных молодых игроков системы СКА, был любимцем болельщиков.

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