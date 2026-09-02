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Биткоин встречает «красный сентябрь»: историческая тенденция снова настораживает рынок

Биткоин встречает «красный сентябрь»: историческая тенденция снова настораживает рынок

Для биткоина сентябрь традиционно считается одним из наиболее сложных месяцев. За последние 13 лет криптовалюта завершала его снижением восемь раз, а средняя доходность составляла около минус 2,97%.

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