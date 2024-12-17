FIA собралась регулировать сим-рейсинг

Pregan Pillay / Red Bull Content PoolМеждународная автофедерация FIA объявила о создании первого в истории организации нормативной базы для регулирования киберспорта, которая была представлена на обсуждении на последнем заседании Всемирного совета по автоспорту.
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