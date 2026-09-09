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В Мангистау усилили контроль за незаконным оборотом оружия

В Мангистау усилили контроль за незаконным оборотом оружия

В Мангистауской области с 9 по 11 сентября проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Қару», передает inAktau.

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