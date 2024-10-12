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Курские новости

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Курянка Александра Василенко стала участницей показа Московской недели моды

Курянка Александра Василенко стала участницей показа Московской недели моды

Студентка из Курской области Александра Василенко стала участницей показа Московской недели моды. Александра представляла культовый и аутентичный бренд Игоря Гуляева – участвовала в презентации авторской коллекции «Old maney» к 15-летию Модного дома дизайнера.

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