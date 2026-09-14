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В Минпросвещения раскрыли, как будут работать школы в дни выборов в Госдуму

В Минпросвещения раскрыли, как будут работать школы в дни выборов в Госдуму

Там, где нельзя разделить потоки избирателей и учеников, школьникам предложат дополнительное образование и досуговые активности Российские школы в дни выборов продолжат занятия в привычном формате там, где удается организовать раздельные потоки для избирателей и учеников.

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