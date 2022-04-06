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В Новосибирской области вынесен приговор членам банды за совершение ряда преступлений

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителям города Новосибирска.

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