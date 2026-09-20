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Звезда «Золушки» Юлия Маврина променяла экраны на травы, карты Таро и свечи

Звезда «Золушки» Юлия Маврина променяла экраны на травы, карты Таро и свечи

В начале 2000-х Юлию Маврину узнавали на улицах. После новогоднего мюзикла «Золушка» казалось, что впереди — десятки главных ролей и большая карьера.

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