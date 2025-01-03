Кондиционер в режиме обогрева: почему зимой прибор опасно включать в квартире

Александр Пелимский Какая то тупая страшилка....Просто чистить фильтры надо вовремя! "Привыкший охлаждать воздух кондиционер испытывает жуткие перегрузки, когда его заставляют делать обратную работу." - это когда же от так "привык", если обогрев входит в штатную работу кондиционера!!!

Рамиль Кавеев женщина писала не специалист по инструкции, при морозе в режим обогрева нельзя переводить. до +5, вроде только а большинство кондиционеров с электроотопителем. этим вообще пофиг погода за окном- они в доме