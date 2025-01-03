Функция обогрева предусмотрена почти в каждом современном кондиционере, но использовать её эксперты не советуют.
Кондиционер в режиме обогрева: почему зимой прибор опасно включать в квартире
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Пелимский
Какая то тупая страшилка....Просто чистить фильтры надо вовремя! "Привыкший охлаждать воздух кондиционер испытывает жуткие перегрузки, когда его заставляют делать обратную работу." - это когда же от так "привык", если обогрев входит в штатную работу кондиционера!!!
Ответить
16 час.
Рамиль Кавеев
женщина писала не специалист по инструкции, при морозе в режим обогрева нельзя переводить. до +5, вроде только а большинство кондиционеров с электроотопителем. этим вообще пофиг погода за окном- они в доме
Ответить
15 час.
Александр Пелимский
кондиционеры, которые я обслуживал, в паспорте имеют условия, при которых он будет работать. Это , у некоторых кондиционеров -5, а у более современных, -15, но надо знать, что при уменьшении температуры на улице, возрастает и потребление электричества, так что после -10 КПД кондика , в режиме обогрева, меньше чем у простого ТЭНа.
Ответить
14 час.
Свежие комментарии