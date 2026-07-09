Происшествия
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Происшествия

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В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении иноагента Семена Слепакова

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении иноагента Семена Слепакова

  Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом).

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