Конференція для України у палаці Крістіансборг у Копенгагені Захід пообіцяв Україні військову допомогу на суму понад 1,5 мільярда євро Про це було заявлено на конференції міністрів оборони 26 країн у Копенгагені ВАШИНГТОН – Західні країни на конференції донорів пообіцяли виділити понад півтора мільярда євро у вигляді коштів, обладнання та навчання для зміцнення військового потенціалу […] Сообщение Захід пообіцяв Україні військову допомогу на суму понад 1,5 мільярда євро появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.