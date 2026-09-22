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Рамблер

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Нюша расплакалась во время беседы об отце и рассказала об их сложных отношениях

Нюша расплакалась во время беседы об отце и рассказала об их сложных отношениях

Певица Нюша (Анна Шурочкина) в эфире программы «Фобия» поделилась переживаниями о своих отношениях с отцом Владимиром, который ранее выступал в роли ее продюсера.

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