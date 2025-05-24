Что стало сюрпризом для американки в России

Американка Рэйчел Морган испытала культурный шок, когда приехала учиться в Санкт-Петербург. По ее словам, жизнь в России сильно отличается от жизни в США — порой контрасты настолько яркие, что легко можно "потерять связь с реальностью".
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