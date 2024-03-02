В Дубае прошли первые в мире гонки на реактивных ранцах. В них приняли участие семь пилотов

Костюмы с джетпаками разработала американская компания Gravity Industries — она же выступила одним из организаторов гонок в Объединенных Арабских ЭмиратахВсе пилоты использовали джетпаки от компании Gravity Industries — реактивные ранцы мощностью 1500 л.
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