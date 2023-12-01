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Мировое обозрение

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Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации на 1 декабря

Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации на 1 декабря

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 14, 30 механизированных бригад ВСУ, 101, 103 и 113 бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Кисловка и Кулаговка Харьковской области.

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