Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации на 1 декабря

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 14, 30 механизированных бригад ВСУ, 101, 103 и 113 бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Кисловка и Кулаговка Харьковской области.