Telegraph: служивший в ВСУ британец Грегг покончил с собой, вернувшись с Украины Британский наемник Гарри Грегг, служивший в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), покончил с собой, вернувшись на родину из зоны боевых действий.
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