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Критическая нехватка сварщиков: зарплаты до 184 тысяч рублей в России

Критическая нехватка сварщиков: зарплаты до 184 тысяч рублей в России

Русский рынок труда испытывает острую нехватку сварщиков: более 35 регионов в поиске специалистов. Вакансий свыше 48 тысяч, а зарплаты достигают 184 тысяч рублей.

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