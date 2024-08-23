Как снять квартиру посуточно и не облажаться

﻿﻿Хотелось бы поделиться своим комфортным опытом аренды квартиры на короткий срок. Понимание того, как действует «другая сторона» (т е арендодатели, их мотивы и типы), может помочь в переговорах и увеличить ваши шансы на положительный опыт, позволяя вам подойти ко всему процессу более разумно.