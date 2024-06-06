Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 442 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ольга решетникова
    Вот в этом и отличие. Русские присоединили Крым, чтобы спасти людей. Гордоны и прочие бандеровцы хотят просто землю, ...Гордон: «Украина ...
  • Вовладар Даров
    Тот момент когда Панина рассекретили!Королева Британии...

Стрельба на западе Москвы: человек убит из огнестрельного оружия (ВИДЕО)

Стрельба на западе Москвы: человек убит из огнестрельного оружия (ВИДЕО)

Неизвестный совершил три выстрела в мужчину на западе Москвы, два из них были контрольными. По предварительной информации, стрельба велась из автоматического оружия одиночными выстрелами Стрельба произошла на улице Алексея Свиридова — рядом со строительной площадкой эстакады через Рублевское шоссе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх