Стрельба на западе Москвы: человек убит из огнестрельного оружия (ВИДЕО)

Неизвестный совершил три выстрела в мужчину на западе Москвы, два из них были контрольными. По предварительной информации, стрельба велась из автоматического оружия одиночными выстрелами Стрельба произошла на улице Алексея Свиридова — рядом со строительной площадкой эстакады через Рублевское шоссе.