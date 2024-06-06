Стрельба на западе Москвы: человек убит из огнестрельного оружия (ВИДЕО)

Неизвестный совершил три выстрела в мужчину на западе Москвы, два из них были контрольными. По предварительной информации, стрельба велась из автоматического оружия одиночными выстрелами Стрельба произошла на улице Алексея Свиридова — рядом со строительной площадкой эстакады через Рублевское шоссе.
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