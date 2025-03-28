Трамп опубликовал видео о дружбе США и Гренландии

REUTERS/Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via REUTERS/File Phot Президент США Дональд Трамп опубликовал видеоролик на своей странице в соцсети X, в котором показывается дружба между народами Соединенных Штатов и Гренландии.
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