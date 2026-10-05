Израиль запретил въезд лидеру британских "зеленых"

Как сообщили в израильском МИД, решение в отношении Зака Полански было принято главой ведомства Гидеоном Сааром после того, как в воскресенье, 4 октября 2026 года, партия утвердила резолюцию, приравнивающую сионизм к расизму, и согласовано с "соответствующими органами".
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