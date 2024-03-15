Боррель заявил о скором решении исхода конфликта на Украине

Боррель: исход украинского конфликта будет решен весной и летом Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что исход конфликта на Украине будет решен до осени текущего года.
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