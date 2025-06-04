Ван И: для Китая и США диалог и сотрудничество - единственно правильный выбор 

Министр иностранных дел КНР Ван И выразил надежду, что новый посол США в Китае Дэвид Пердью будет играть активную роль в содействии здоровому, стабильному и устойчивому развитию отношений двух стран, а также станет посредником в урегулировании разногласий и поборником сотрудничества между Пекином и Вашингтоном, сообщает russian.
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