Ван И: для Китая и США диалог и сотрудничество - единственно правильный выбор 

Министр иностранных дел КНР Ван И выразил надежду, что новый посол США в Китае Дэвид Пердью будет играть активную роль в содействии здоровому, стабильному и устойчивому развитию отношений двух стран, а также станет посредником в урегулировании разногласий и поборником сотрудничества между Пекином и Вашингтоном, сообщает russian.