Южная Корея может отменить санкции против России вслед за США

Власти Южной Кореи могут рассмотреть вопрос об отмене санкций против России, если их отменят США. Как сообщает «EUROMORE» со ссылкой на источники в правительстве, один из официальных лиц заявил, что этот вопрос обсуждался в Министерстве торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.