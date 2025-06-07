Bloomberg: сенаторы не готовы принять законопроект Грэма* без одобрения Трампа

Сенаторы Соединенных Штатов не готовы принять законопроект члена верхней палаты Конгресса Линдси Грэма* о новых санкциях против Российской Федерации без одобрения со стороны хозяина Белого дома Дональда Трампа.
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