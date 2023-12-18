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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Торпедо» о том, сыграет ли Атанасов со «Спартаком»: «С ним все вроде нормально. Сегодня еще врачи посмотрят и решат»

Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов получил повреждение в матче за сборную «России 25» против Беларуси (5:3) на Кубке Первого канала.

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