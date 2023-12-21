В ХМАО появились новые долгострои в здравоохранении

В Ханты-Мансийском автономном округ появляются очередные долгострои в здравоохранении. В частности, срываются проекты по реконструкции поликлиник в Югорске и Федоровском, на которые в этом году было получено федеральное софинансирование.
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