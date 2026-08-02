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Царьград

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БПЛА атакуют Омскую область: концерт на Соборной площади отменён

БПЛА атакуют Омскую область: концерт на Соборной площади отменён

С 31 июля по 2 августа в Омске проходят праздничные мероприятия в честь Дня городаОмская область подверглась атаке вражеских беспилотников, об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своих официальных каналах.

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