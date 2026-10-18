В этом году Литва сталкивается с массовой эмиграцией, сообщает LRT. Рост цен и конкуренция с иммигрантами вынуждают граждан покидать страну.
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