Япония сближается с НАТО на антикитайской и антироссийской основе

Завершился первый визит нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Японию, где он встречался с министром обороны Гэном Накатани, посетил ряд военных объектов и был принят для продолжительной беседы премьер-министром Сигэру Исибой.
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