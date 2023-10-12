Журналистка Марина Овсянникова сообщила, что ее пытались отравить в Париже

Ольга Заварухина

Ну надо же, какие « бездари» эти русские « шпиены», ну ни чего то им доверить « незяяяяя». Травят , травят этих журнашлюшек и вытравить не могут. Толи дело забугорные специалисты, все делается шито- крыто, ловкость рук , однако!!!!!!!!!!!