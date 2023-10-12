Во Франции расследуют возможное отравление экс-редактора "Первого канала" Марины Овсянниковой. По данным французских СМИ, она обнаружила неизвестный порошок на ручке двери и попросила доставить ее в больницу.
Журналистка Марина Овсянникова сообщила, что ее пытались отравить в Париже
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ольга Заварухина
Ну надо же, какие « бездари» эти русские « шпиены», ну ни чего то им доверить « незяяяяя». Травят , травят этих журнашлюшек и вытравить не могут. Толи дело забугорные специалисты, все делается шито- крыто, ловкость рук , однако!!!!!!!!!!!
Ответить
20 час.
ВД
Вовладар Даров
Хотели бы убрать, убрали бы!
Ответить
13 час.
Владимир Петров
Соседи прикалываются - муки или соды посыпали...
Ответить
12 час.
Свежие комментарии