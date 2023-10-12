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Журналистка Марина Овсянникова сообщила, что ее пытались отравить в Париже

Журналистка Марина Овсянникова сообщила, что ее пытались отравить в Париже

Во Франции расследуют возможное отравление экс-редактора "Первого канала" Марины Овсянниковой. По данным французских СМИ, она обнаружила неизвестный порошок на ручке двери и попросила доставить ее в больницу.

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Комментарии
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Ольга Заварухина
Ну надо же, какие « бездари» эти русские « шпиены», ну ни чего то им доверить « незяяяяя». Травят , травят этих журнашлюшек и вытравить не могут. Толи дело забугорные специалисты, все делается шито- крыто, ловкость рук , однако!!!!!!!!!!!
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