Комбинированный ракетный удар ВКС РФ проредил системы ПВО на Украине Татьяна АрестоваВ 7:30 по московскому времени воздушная тревога охватила все области Украины.
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