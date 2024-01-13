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Комбинированный ракетный удар ВКС РФ проредил системы ПВО на Украине

Комбинированный ракетный удар ВКС РФ проредил системы ПВО на Украине

Комбинированный ракетный удар ВКС РФ проредил системы ПВО на Украине Татьяна АрестоваВ 7:30 по московскому времени воздушная тревога охватила все области Украины.

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