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Донован Митчелл – о плохой репутации болельщиков «Юты»: «Не думаю, что это помешает нам привлекать свободных агентов»

Защитник «Джаз» Донован Митчелл не считает, что плохая репутация болельщиков клуба из Солт-Лейк-Сити в НБА помешает завлекать в команду свободных агентов.

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