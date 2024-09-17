На сайте и в приложении ФНС произошел сбой после уведомлений о налоге на вклады

ФНС начала рассылать уведомления о начислении налога на проценты по депозитам, поэтому, скорее всего, многие россияне решили зайти на сайт и проверить, актуально ли для них это требование Масштабный сбой произошел на сайте и в мобильном приложении ФНС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)