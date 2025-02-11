"Слишком много торжеств". Эксперт оценил предложение Госдумы о дополнительных выходных

Экономист напомнил amic.ru, что любой выходной означает снижение ВВП Появление в рабочем календаре дополнительных выходных нанесет урон российской экономике, убежден экономист, президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев.
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