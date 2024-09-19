«Фейеноорд» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 19:45

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:45 по московскому времени. Фейеноорд Нидерланды – Байер Германия Дата проведения 19 сентября, 19:45, «Фейеноорд» превью матча онлайн статистика коэффициенты Календарь Лиги чемпионов Таблица Лиги чемпионов Статистика Лиги чемпионов.
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