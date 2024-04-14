Соединенные Штаты прекратили военную помощь киевской стороне, чтобы принудить ее к миру. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал BRIEF, выразил бывший внештатный советник офиса украинского президента Алексей Арестович*.
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