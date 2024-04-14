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Арестович*: США прекратили военную помощь Украине, чтобы принудить ее к миру

Арестович*: США прекратили военную помощь Украине, чтобы принудить ее к миру

Соединенные Штаты прекратили военную помощь киевской стороне, чтобы принудить ее к миру. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал BRIEF, выразил бывший внештатный советник офиса украинского президента Алексей Арестович*.

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Комментарии
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Eduard
Хватит использовать это глупое слово &quot;мир&quot;,не мир им нужен,а остановить продвижение россиян,что бы хоть что-то от Украины оторвать.Дело не в жизни людей вообще!
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14 час.
Eduard
Да,мы за &quot;мир&quot; на границе с Польшей!
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14 час.
Eduard
Арестович понял наконец куда вляпались с этими печеньками?
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14 час.

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