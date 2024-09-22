Во власти технологий: 5 книг о виртуозных изобретениях

"Наблюдатель", Нэнси Кресс, Роберт ЛанцаПисатель-фантаст Нэнси Кресс и один из главных в мире специалистов по биотехнологиям Роберт Ланца объединили усилия, чтобы рассказать о том, что возможно ждет науку в недалеком будущем.
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