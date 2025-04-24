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Шойгу: Россия вправе применить ядерное оружие в случае агрессии стран Запада

Шойгу: Россия вправе применить ядерное оружие в случае агрессии стран Запада

Россия считает себя вправе применить ядерное оружие против стран Запада, если они проявят агрессию против Российской Федерации или Белоруссии, предупредил секретарь российского Совета безопасности Сергей Шойгу.

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