Русских просят вернуться на Запад: КНДР и Иран делают Россию сверхдержавой

ЭдиСон ХХХ Ну если туркам в своё время дали С-400 то почему и не дать Ирану С-300? "Враг моего врага - мой друг", а Иран против амеров, и это главное, сейчас почти весь мир против России и нам тоже нужны союзники

Misha Glusch давно пора уже нам насрать на наш пресловутый безблоковый статус и заключать военные оборонительные союзы с тем, с кем нам хочется, если это нам выгодно и удобно: со странами БРИКС, ШОС, С. Кореей, Ираном, Афганистаном, Сирией, Йеменом, Алжиром, Эритреей и др., странами Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америки, посмотрим, как запоет запад...