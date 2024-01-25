Царьград Фото: KCNA/PRESIDENT OF RUSSIA/Globallookpres Правительственная делегация Северной Кореи во главе с министром иностранных дел прибыла в Москву.
Русских просят вернуться на Запад: КНДР и Иран делают Россию сверхдержавой
Комментарии
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ЭдиСон ХХХ
Ну если туркам в своё время дали С-400 то почему и не дать Ирану С-300? "Враг моего врага - мой друг", а Иран против амеров, и это главное, сейчас почти весь мир против России и нам тоже нужны союзники
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12 час.
Misha Glusch
давно пора уже нам насрать на наш пресловутый безблоковый статус и заключать военные оборонительные союзы с тем, с кем нам хочется, если это нам выгодно и удобно: со странами БРИКС, ШОС, С. Кореей, Ираном, Афганистаном, Сирией, Йеменом, Алжиром, Эритреей и др., странами Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америки, посмотрим, как запоет запад...
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9 час.
Владимир Елкин
Путин ведет очень осторожную политику и на это не пойдет....попозже, когда тайное станет явным!
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2 час.
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