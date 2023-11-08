Полпред в ПФО отметил заинтересованность РФ и КНР в развитии торговых маршрутов

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров 8 ноября заявил, что Россия и Китай заинтересованы в налаживании новых торговых маршрутов в условиях роста товарооборота между двумя странами.
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