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Месси – лучший в МЛС по «гол плюс пас», у Лео 10+12 в 8 играх. Он на 1-м месте по ассистам и делит лидерство по голам с Суаресом

«Интер Майами» разгромил «Нью-Йорк Ред Буллс» (6:2) в матче регулярного чемпионата. 36-летний форвард клуба из Флориды забил гол и стал автором пяти результативных передач.

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