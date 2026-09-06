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Директор Warner Bros. Discovery продал акции на $5,67 млн

Директор Warner Bros. Discovery продал акции на $5,67 млн

Член совета директоров Warner Bros. Discovery, Inc. Кеннет У. Лоу реализовал 200 тысяч обыкновенных акций серии A на общую сумму 5,67 миллиона долларов.

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