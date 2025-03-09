Материальная помощь из средств Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Порядок предоставления материальной помощи из средств из средств Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее - материальная помощь) регулируется Инструкцией о порядке оказания нуждающимся пожилым и нетрудоспособным гражданам материальной помощи из средств Фонда социальной защиты населения Мини .