Не ресторан и не романтический ужин: Семенович сделали предложение в неожиданном месте

Анна Семенович рассказала, как получила предложение руки и сердца от возлюбленного. Анна Семенович выходит замуж соцсетиАнна Семенович поделилась подробностями того, как получила предложение выйти замуж от своего избранника — предпринимателя Дениса Шреера.