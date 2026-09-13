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Не ресторан и не романтический ужин: Семенович сделали предложение в неожиданном месте

Не ресторан и не романтический ужин: Семенович сделали предложение в неожиданном месте

Анна Семенович рассказала, как получила предложение руки и сердца от возлюбленного. Анна Семенович выходит замуж соцсетиАнна Семенович поделилась подробностями того, как получила предложение выйти замуж от своего избранника — предпринимателя Дениса Шреера.

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